Don Ciotti e il crac di Libera Terra: «Sono stati fatti errori, ma ora è il momento di restare uniti» (Di domenica 13 ottobre 2024) Don Luigi Ciotti, fondatore, presidente e motore dell?associazione Libera, è tutt?altro che un vecchio maestro ieratico che guida i suoi dalla cima del monte. Negli ultimi mesi ha

Don Luigi Ciotti torna in Trentino : “Dobbiamo liberare il nostro paese dalle situazioni che non portano libertà” - . . Martedì 8 ottobre alle 18, don Luigi Ciotti – fondatore di "Libera, associazioni nomi e numeri contro le mafie" – sarà a Castello Tesino (TN), nell’omonimo teatro cinema. L’evento commemorerà l’ottantesimo anniversario del voto alla Madonna che don Silvio Cristofolini fece in paese durante la. (Trentotoday.it)

Don Luigi Ciotti al bene confiscato di Maiano per il raduno giovani di Libera - E poi la possibilità di incontrare in assemblea alcuni testimoni della quotidiana lotta contro le mafie e corruzione, che condivideranno con noi il loro impegno e le loro conoscenze. Sessa Aurunca. Cinque giorni di incontri, gruppi di lavoro, percorsi di memoria, laboratori e attività sportive. Venerdì 30 agosto i giovani incontreranno Luigi Ciotti presidente nazionale di LIBERA e sabato 31 ... (Casertanotizie.com)