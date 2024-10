Formiche.net - De Gasperi non è di destra e l’Italia non è di sinistra. L’opinione Chiapello

(Di domenica 13 ottobre 2024)non è certamente un Paese dima, senza dubbio non è neanche diin considerazione che, dopo il Risorgimento e la Resistenza, il partito che ha fattoè stata la Democrazia Cristiana, il suo pensiero, la sua cultura, la sua radice. Spunto per questa considerazione, che vuole essere dichiaratamente polemica, è la presentazione che c’è stata a Roma del libro di Italo Bocchino, “Perchéè di”, alla presenza del presidente del Senato, Ignazio la Russa, in cui Alcide Deviene considerato uomo di. La questione potrebbe chiudersi con la battuta di Lucio Caracciolo durante la trasmissione “Otto e Mezzo”, ossia, “Intanto io il libro non l’ho letto e non l’ho nemmeno scritto. Mettere insieme Decon lachiaramente è abbastanza paradossale. Amo i paradossi, ma questo mi pare un po’ troppo paradossale.