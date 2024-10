Davide Di Stefano presidente dello neonata associazione Salerno Destination Dmo

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Promossa da Fenailp Turismo, è stata ufficialmente costituitaDmo che ha come obiettivo primario, si legge in una nota, “la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio salernitano, in stretta collaborazione con le amministrazioni pubbliche locali e il coordinamento dei vari soggetti privati e pubblici coinvolti nel comparto turistico”. Essa “racchiude al suo interno una pluralità di sigle sindacali datoriali, associazioni, consorzi e Pro Loco, operanti direttamente o indirettamente nel comparto del turismo” e vole rappresentare “un punto di riferimento per il coordinamento e la gestione della destinazione turistica died aree limitrofe, con un impegno particolare per la sostenibilità, la promozione del territorio e la valorizzazione delle sue peculiarità paesaggistiche, storiche, enogastronomiche e culturali”.