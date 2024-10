Crolla terreno dello scavo attorno al suo garage, 61enne morto a Cinisello Balsamo (Di domenica 13 ottobre 2024) Crolla il terreno nello scavo che stava eseguendo attorno al suo garage, morto 61enne a Cinisello Balsamo. Si è consumata una tragedia oggi pomeriggio a Cinisello Balsamo in via Volta 66. Un uomo di 61 anni è morto mentre stava lavorando nei pressi della propria abitazione. morto nello scavo effettuato attorno al suo garage per Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di domenica 13 ottobre 2024)ilnelloche stava eseguendoal suo. Si è consumata una tragedia oggi pomeriggio ain via Volta 66. Un uomo di 61 anni èmentre stava lavorando nei pressi della propria abitazione.nelloeffettuatoal suoper

