Cani legati con la catena in condizioni precarie | scatta l' operazione a Cava

In corso, un'importante operazione in diverse frazioni di Cava che ha visto coinvolti il personale di Polizia Giudiziaria e delle Guardie Zoofile Provinciali di Salerno schierati in 10 unità e 3 auto di servizio. In azione, l'Associazione Nazionale Protezione Animali Ambiente Territoriale

