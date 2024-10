Calciomercato Milan, il sostituto di Theo Hernandez arriva dal Belgio. La scelta di Moncada (Di domenica 13 ottobre 2024) Calciomercato Milan, il rinnovo di Theo Hernandez non arriva e il francese potrebbe salutare: Moncada ha scelto il sostituto dal Belgio Il futuro di Theo Hernandez è in bilico e intanto il direttore tecnico del club di via Aldo Rossi Geoffrey Moncada ha già scelto il suo sostituto, che arriva dal Belgio: si tratta di Maxim De Cuyper, giovane terzino sinistro di proprietà del Club Brugge, che sta crescendo molto. La dirigenza del Milan lo ha osservato da vicino anche nella sfida dell’Olimpico tra Italia e Belgio e si è detta sempre più convinta delle potenzialità del ragazzo. Theo Hernandez, infatti, sta avendo un rendimento altalenante con i rossoneri e alterna grandi gare a prestazioni totalmente anonime. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, il sostituto di Theo Hernandez arriva dal Belgio. La scelta di Moncada Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024), il rinnovo dinone il francese potrebbe salutare:ha scelto ildalIl futuro diè in bilico e intanto il direttore tecnico del club di via Aldo Rossi Geoffreyha già scelto il suo, chedal: si tratta di Maxim De Cuyper, giovane terzino sinistro di proprietà del Club Brugge, che sta crescendo molto. La dirigenza dello ha osservato da vicino anche nella sfida dell’Olimpico tra Italia ee si è detta sempre più convinta delle potenzialità del ragazzo., infatti, sta avendo un rendimento altalenante con i rossoneri e alterna grandi gare a prestazioni totalmente anonime.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Milan - Theo Hernandez sulle montagne russe : le cifre per il rinnovo - Milan, Theo Hernandez e il rinnovo di contratto. Come scrive 'Tuttosport' tutto resta un intrigo. Le richiesta del terzino e non solo. (Pianetamilan.it)

Theo Hernandez in due partite è passato da aspirante idolo a giocatore problematico (SoFoot) - Un record, visto che ha eguagliato un certo Paolo Maldini in termini di gol segnati da un difensore del Milan. «Theo Hernandez deve anche maturare» Scrive So Foot: Contro il Lecce (3-0), con un tiro secco finito sotto la traversa, Theo Hernandez ha dunque messo a segno la sua 29esima rete in maglia rossonera. (Ilnapolista.it)

De Carlo : «Dimarco sempre sostituito per questo. Differenza con Theo Hernandez» - Secondo De Carlo, infatti, bisogna considerare un elemento nel giudicare Dimarco in maglia nerazzurra: «Tende ad essere sempre sostituito intorno alla seconda metà del secondo tempo perché molto stanco a causa del suo lavoro in campo.  Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... (Inter-news.it)