Lopinionista.it - Cagliari: a Sandra Bautista il ‘Premio Andrea Parodi’ per la World music

(Di domenica 13 ottobre 2024) foto di Gianfilippo Masserano– Èda Barcellona a vincere la 17a edizione del “PremioParodi”, il prestigioso contest diche si è svolto dal 10 al 12 ottobre al Teatro Massimo di. Per l’artista catalana è un trionfo: a lei anche il premio della critica, le menzioni pera e arrangiamento, il Premio Bianca d’Aponte International e il premio dei giovani in sala. Il Premio della giuria internazionale va all’argentino Gabo Naas, mentre quello per la migliore cover di un brano diParodi se lo aggiudicano ex aequo il columbiano Valdi (a cui va anche la menzione per il miglior interprete) e il siciliano Cico Messina, che porta a casa anche il premio dei concorrenti. Al friulano Alvise Nodale va infine la menzione per il miglior testo.