Bufera Sinner, è caos sul web: Kyrgios lo ha fatto ancora, messaggio durissimo (Di domenica 13 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 13 Ottobre 2024 21:19 di Alessia Sinner è ancora al primo posto del ranking ma anche evidentemente dei pensieri di Kyrgios: l'ultimo messaggio, solamente in ordine temporale, lo ha dimostrato. Le parole durissime hanno fatto il giro del web. Jannik Sinner ha raggiunto un altro risultato importantissimo, vincendo il Master 1000 di Shanghai contro Novak Djokovic. Non a tutti però è andata giù la sua ennesima vittoria, anzi: le parole di Kyrgios hanno nuovamente fatto il giro del web. È ormai chiaro da tempo che Jannik Sinner non è propriamente uno dei favoriti di Kyrgios: l'australiano ha fin da subito cavalcato l'onda della caso Clobestel per andare contro il tennista altoatesino e anche dopo la vittoria di questa mattina ha detto nuovamente la sua sui social.

