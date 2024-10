Ilgiorno.it - Bergonzoni apre 5 mesi al Mignon

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Alessandro(nella foto) aprirà la programmazione teatrale tiranese il 7 novembre. Sarà l’eclettico artista bolognese, con il suo “Arrivano i dunque (avannotti, sole blu e la storia della giovane saracinesca)“ a dare il via a una ricca stagione di Tirano Teatro che si terrà, come di consueto, al. "L’attesa di tutti gli amanti del teatro è finita – dice Isabella Ciapponi Landi, assessore alla Cultura e all’Istruzione del Comune di Tirano – Quest’anno è stata un po’ più lunga del solito, giustificata dal nostro recente insediamento. Il calendario offre proposte di grande rilievo emotivo. Tirano ha sempre dimostrato un grande rispetto e amore per la cultura e per l’arte scenica e il nostro impegno è quello di offrire spettacoli che sappiano rispondere a questa fame di bellezza e significato.