Applausi e ricordi per l’addio a Maccheroni Giani | Ha lasciato il segno

Pontedera (Pisa), 13 ottobre 2024 – L'applauso accoglie il feretro di Giacomo Maccheroni in piazza Cavour all'uscita da palazzo Stefanelli. Sulla bara le bandiere del suo Partito Socialista e la prima bandiera della sezione pontederese del Partito Comunista Italiano. Sopra la fascia da sindaco e al centro un mazzo di garofani rossi. Le note della Marcia Civile del compositore pontederese Giovanni Falorni ieri pomeriggio hanno accompagnato l'ex sindaco verso la folla accorsa a salutarlo. Tanti i volti della politica locale e regionale, i sindaci, gli ex amministratori, i compagni di partito e i cittadini. E poi il figlio Sandro e l'amico e assistente inseparabile che lui chiamava affettuosamente Gino.

