7 vini per 7 destinazioni enoturistiche bellissime in autunno (Di domenica 13 ottobre 2024) Una bella gita in campagna può essere ancora più gradevole se alla fine dell’escursione ci attende la delziosa cucina locale accompagnata da un ottimo vino delle nostre terre. Come resistere al fascino dell’autunno tra il foliage dell’Alto Agige o abbracciati dalle temperature miti della Sicilia? Ecco sette destinazioni che corrispondono a sette vini dell’eccellenza enologica italiana. Figli della tradizione e dell’esperienza dei nostri viticoltori. Dal portale Campeggi.com, specializzato in campeggi e villaggi vacanze Italia, anche sette consigli per soggiornare nei pressi di vigne e spettacolari paesaggi. L’Amarone e la Valpolicella L’Amarone della Valpolicella, tipico della provincia di Verona, è un vino che profuma di frutta passa, tabacco e spezie, aromi che si creano grazie al lungo appassimento dell’uva, un procedimento al quale è legato anche un racconto popolare. Iodonna.it - 7 vini per 7 destinazioni enoturistiche bellissime in autunno Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Una bella gita in campagna può essere ancora più gradevole se alla fine dell’escursione ci attende la delziosa cucina locale accompagnata da un ottimo vino delle nostre terre. Come resistere al fascino dell’tra il foliage dell’Alto Agige o abbracciati dalle temperature miti della Sicilia? Ecco setteche corrispondono a settedell’eccellenza enologica italiana. Figli della tradizione e dell’esperienza dei nostri viticoltori. Dal portale Campeggi.com, specializzato in campeggi e villaggi vacanze Italia, anche sette consigli per soggiornare nei pressi di vigne e spettacolari paesaggi. L’Amarone e la Valpolicella L’Amarone della Valpolicella, tipico della provincia di Verona, è un vino che profuma di frutta passa, tabacco e spezie, aromi che si creano grazie al lungo appassimento dell’uva, un procedimento al quale è legato anche un racconto popolare.

