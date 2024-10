Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 07:30 (Di sabato 12 ottobre 2024) Viabilità DEL 12 OTTOBRE 2024 ORE 07.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DI TOR CERVARA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO PER UN AUTOCARRO FERMO IN CORSIA DI MARCIA. PRESTARE ATTENZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI 12 OTTOBRE AL 3 DI NOVEMBRE TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI . L’INCREMENTO DELLE CORSE È PREVISTO NEI FINE SETTIMANA DEL 12-13 E 19-20 OTTOBRE E POI, IN MODO CONTINUATIVO, DAL 23 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE. RICORDIAMO CHE DA QUESTA SERA DALLE ORE 21 ALLE ORE 21 DI DOMENICA 13 OTTOBRE INIZIA LO SCIOPERO PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 12-10-2024 ore 07:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024)DEL 12 OTTOBREORE 07.20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LO SVINCOLO DI TOR CERVARA E VIA PALMIRO TOGLIATTI IN DIREZIONE CENTRO PER UN AUTOCARRO FERMO IN CORSIA DI MARCIA. PRESTARE ATTENZIONE PER IL TRASPORTO PUBBLICO DA OGGI 12 OTTOBRE AL 3 DI NOVEMBRE TORNA IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DELLE LINEE BUS “C”, CHE RAGGIUNGONO I CIMITERI CITTADINI . L’INCREMENTO DELLE CORSE È PREVISTO NEI FINE SETTIMANA DEL 12-13 E 19-20 OTTOBRE E POI, IN MODO CONTINUATIVO, DAL 23 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE. RICORDIAMO CHE DA QUESTA SERA DALLE ORE 21 ALLE ORE 21 DI DOMENICA 13 OTTOBRE INIZIA LO SCIOPERO PROCLAMATO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI DEL GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE.

