Vendono alcolici oltre le 22, sequestrate oltre tremila tra bottiglie e lattine in due minimarket (Di sabato 12 ottobre 2024) Sorpresi a vendere alcolici in bottiglie di vetro oltre le 22, ieri sera, due minimarket sono stati multati e sottoposti a sequestro di merce dopo i controlli effettuati della polizia municipale.L'ordinanza del Comune è un flop: così nelle sale bingo si continua a giocare fino a tarda notte Palermotoday.it - Vendono alcolici oltre le 22, sequestrate oltre tremila tra bottiglie e lattine in due minimarket Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sorpresi a vendereindi vetrole 22, ieri sera, duesono stati multati e sottoposti a sequestro di merce dopo i controlli effettuati della polizia municipale.L'ordinanza del Comune è un flop: così nelle sale bingo si continua a giocare fino a tarda notte

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vendono alcolici oltre le 22, sequestrate oltre tremila tra bottiglie e lattine in due minimarket - La polizia municipale ha riscontrato irregolarità in un esercizio commerciale in corso Tukory e in un negozio in zona Noce. Sanzioni ai titolari ... (palermotoday.it)

IVREA – Furto al bar della stazione: bottino per oltre 2000 euro - Hanno rubato sigarette per un valore di oltre 2000 euro. È accaduto l'altra sera, in un bar nei presi della stazione di Ivrea. Sono entrati nel bar poco ... (obiettivonews.it)

Prima di una visita medica è sufficiente adottare qualche accorgimento per scongiurare al minimo il rischio di risultati alterati o non precisi - Prima di una visita medica è sufficiente adottare qualche accorgimento, per scongiurare al minimo il rischio di risultati alterati o non precisi. (gazzetta.it)