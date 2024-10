Valutazione avvocati, il ministro Nordio chiama il foggiano Vincenzo De Michele (Di sabato 12 ottobre 2024) L’avvocato Vincenzo De Michele del Foro di Foggia è stato nominato, con decreto firmato dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, nuovo componente della Commissione nazionale di Valutazione in Diritto del Lavoro.De Michele è entrato a far parte della Prima commissione insieme ad altri tre Foggiatoday.it - Valutazione avvocati, il ministro Nordio chiama il foggiano Vincenzo De Michele Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’avvocatoDedel Foro di Foggia è stato nominato, con decreto firmato daldella Giustizia, Carlo, nuovo componente della Commissione nazionale diin Diritto del Lavoro.Deè entrato a far parte della Prima commissione insieme ad altri tre

