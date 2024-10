Ubriaco e drogato prende a pugni la madre, poi la minaccia con un coltello. Arrestato figlio violento (Di sabato 12 ottobre 2024) Una situazione drammatica. Una madre picchiata dal figlio e minacciata con un coltello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno Arrestato un 33enne. I fatti sono avvenuti in via Luigi Tamburrano.Donna picchiata dal figlioLa chiamata al 112 è arrivata l'altra sera. Qui la donna Romatoday.it - Ubriaco e drogato prende a pugni la madre, poi la minaccia con un coltello. Arrestato figlio violento Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una situazione drammatica. Unapicchiata dalta con un. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hannoun 33enne. I fatti sono avvenuti in via Luigi Tamburrano.Donna picchiata dalLa chiamata al 112 è arrivata l'altra sera. Qui la donna

