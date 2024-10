Tajani: “Nostri militari non sono Hezbollah. No a bombe contro Onu” (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – “La situazione è peggiorata, ma i Nostri militari non corrono rischi gravi e rimarranno là. Ci sono stati episodi inaccettabili che non devono più ripetersi. Mandiamo un messaggio forte a tutti: i Nostri militari non si toccano. Israele non ha aperto il fuoco solo una volta e abbiamo protestato ripetutamente, con forza, con i ministeri di Esteri e Difesa”, ha dichiarato a La Stampa il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “La missione Unifil è una scelta delle Nazioni Unite: l’Onu non è uno Stato, non si può dire ‘Togliti da lì’. Per questo sono necessarie decisioni adottate al Palazzo di Vetro”, ha aggiunto parlando dell’intento degli attacchi israeliani, condannati dal ministro della Difesa Guido Crosetto che ha parlato di “crimine di guerra”. “Voleva lanciare un segnale chiaro per fermare l’offensiva. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – “La situazione è peggiorata, ma inon corrono rischi gravi e rimarranno là. Cistati episodi inaccettabili che non devono più ripetersi. Mandiamo un messaggio forte a tutti: inon si toccano. Israele non ha aperto il fuoco solo una volta e abbiamo protestato ripetutamente, con forza, con i ministeri di Esteri e Difesa”, ha dichiarato a La Stampa il ministro degli Esteri Antonio. “La missione Unifil è una scelta delle Nazioni Unite: l’Onu non è uno Stato, non si può dire ‘Togliti da lì’. Per questonecessarie decisioni adottate al Palazzo di Vetro”, ha aggiunto parlando dell’intento degli attacchi israeliani, condannati dal ministro della Difesa Guido Crosetto che ha parlato di “crimine di guerra”. “Voleva lanciare un segnale chiaro per fermare l’offensiva.

