Bergamonews.it - Tadej Pogacar padrone assoluto de Il Lombardia: quarto successo di fila per il campione del mondo

(Di sabato 12 ottobre 2024)Poga?ar si aggiudica la 118esima edizione de “Il“: il fenomeno sloveno,delin carica e reduce da una stagione da vero cannibale, scrive il proprio nome sull’albo d’oro della “Classica delle foglie morte” per la quarta volta consecutiva. Pronostico rispettato in piena regola, quindi, con “Pogi” che ancora una volta ha dimostrato una superiorità disarmante: niente da fare per gli altri corridori più accreditati per la vittoria finale, da Remco Evenepoel, che tornava alla corsa dopo il terribile incidente del 2020 nel quale rischiò addirittura la vita, allo spagnolo Enric Mas.