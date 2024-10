Tabellone WTA Ningbo 2024: Jasmine Paolini prima testa di serie, anche Zheng e Navarro in gara (Di sabato 12 ottobre 2024) Torna in scena, un anno dopo il debutto a livello di WTA 250, il torneo di Ningbo, ora promosso a 500. Un evento che, stavolta, interessa particolarmente il pubblico italiano a causa della presenza di Jasmine Paolini, che può mettere ancora match nelle gambe prima delle WTA Finals di Riyadh. Presente anche Sara Errani, ma nelle qualificazioni: le due non giocheranno, per stavolta, il torneo di doppio. Per la toscana bye al primo turno, poi un lato di Tabellone possibile anche se, ai quarti di finale, probabilmente troverà la vincitrice del primo turno Shnaider-Badosa (in particolare la russa difende la finale qui raggiunta un anno fa). Nel lato di semifinale c’è l’americana Emma Navarro, che però è decisamente in crisi di risultati ultimamente, tant’è che le si può preferire la brasiliana Beatriz Haddad Maia (fino a un certo punto). Oasport.it - Tabellone WTA Ningbo 2024: Jasmine Paolini prima testa di serie, anche Zheng e Navarro in gara Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Torna in scena, un anno dopo il debutto a livello di WTA 250, il torneo di, ora promosso a 500. Un evento che, stavolta, interessa particolarmente il pubblico italiano a causa della presenza di, che può mettere ancora match nelle gambedelle WTA Finals di Riyadh. PresenteSara Errani, ma nelle qualificazioni: le due non giocheranno, per stavolta, il torneo di doppio. Per la toscana bye al primo turno, poi un lato dipossibilese, ai quarti di finale, probabilmente troverà la vincitrice del primo turno Shnaider-Badosa (in particolare la russa difende la finale qui raggiunta un anno fa). Nel lato di semifinale c’è l’americana Emma, che però è decisamente in crisi di risultati ultimamente, tant’è che le si può preferire la brasiliana Beatriz Haddad Maia (fino a un certo punto).

