Suora rubava gioielli ed ex voto d’oro in parrocchia: bottino da 80mila euro, arrestata (Di sabato 12 ottobre 2024) Una Suora, che ricopriva l’incarico di madre superiora presso la Curia Vescovile di Ariano Irpino, è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di aver sottratto gioielli e monili d’oro ex voto custoditi nelle parrocchie della diocesi. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale di Tivoli, a seguito delle indagini condotte dalla procura di Benevento e dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino.Leggi anche: La storia e la scelta di Tosca Ferrante, da poliziotta a Suora: “Voglio aiutare i giovani che prima arrestavo” Le indagini sono partite dopo una denuncia presentata dal vescovo di Ariano Irpino per gli ammanchi in oro votivo riscontrati in diverse parrocchie. Le perquisizioni effettuate nella stanza della Suora e in altri locali di sua pertinenza hanno permesso di trovare parte dei gioielli rubati. Thesocialpost.it - Suora rubava gioielli ed ex voto d’oro in parrocchia: bottino da 80mila euro, arrestata Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una, che ricopriva l’incarico di madre superiora presso la Curia Vescovile di Ariano Irpino, è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di aver sottrattoe moniliexcustoditi nelle parrocchie della diocesi. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip del tribunale di Tivoli, a seguito delle indagini condotte dalla procura di Benevento e dei carabinieri della compagnia di Ariano Irpino.Leggi anche: La storia e la scelta di Tosca Ferrante, da poliziotta a: “Voglio aiutare i giovani che prima arrestavo” Le indagini sono partite dopo una denuncia presentata dal vescovo di Ariano Irpino per gli ammanchi in oro votivo riscontrati in diverse parrocchie. Le perquisizioni effettuate nella stanza dellae in altri locali di sua pertinenza hanno permesso di trovare parte deirubati.

La storia della suora di Ariano Irpino : rubava gioielli e oro votivo - i soldi trasferiti all’estero - Gli inquirenti avrebbero trovato nella stanza della sua nuova abitazione, in provincia di Tivoli, anche gioielli e bracciali nascosti perfino nella cesta dei panni sporchi. Ma non solo. Arresto per “pericolo di fuga” Il gip del tribunale di Tivoli, valutata la gravità indiziaria del quadro ricostruito dal pm in sede di richiesta di convalida del fermo, ha ritenuto che ricorressero le ... (Quotidiano.net)

Suora rubava oro e gioielli. Scandalo in Curia - dove finivano i soldi - Il gip presso il Tribunale Ordinario di Tivoli, in sede di richiesta di convalida, ha ritenuto che ricorressero le esigenze cautelari del pericolo di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato e, tenuto conto anche della confessione resa dalla donna in sede di convalida del fermo, ha emesso il provvedimento degli arresti domiciliari. (Iltempo.it)

