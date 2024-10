Biccy.it - Striscia la Notizia indaga su Affari Tuoi, il servizio: “Stranezze sui premi”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Molti telespettatori hanno notato come in questa edizione direstino quasi sempre in gioco fino alla fine i pacchi con ipiù alti. Su questo potremmo fare mille ipotesi, sulla fortuna dei concorrenti si è detto di tutto, ma un dato è certo, in appena un mese mamma Rai ha sborsato un milione e mezzo diin gettoni d’oro. E proprio di questa fortuna dei concorrenti parleranno stasera ala, in undedicato al programma di Stefano De Martino: “Dopo tante segnalazioni arrivate dai telespettatori, punteremo l’attenzione sue meccanismi singolari del programma“. Non è certo la prima volta chelasi occupa die dei pacchi stellari. Il tg satirico di Canale 5 hato su queste “” in diverse edizioni, quando a condurre il format non c’era ancora Stefano De Martino e nemmeno Amadeus.