Spagna, razzismo in un match tra streamers: le squadre abbandonano il campo (Di sabato 12 ottobre 2024) La Spagna deve fare i conti con il razzismo nel mondo del calcio non solo in occasioni di grandi sfide di campionato, ma ora anche in occasione di una gara tra star del web. In un match che vedeva coinvolti gli streamer più famosi di Spagna e Francia c'è stata un'interruzione di alcuni minuti in avvio di ripresa dopo che uno spettatore ha insultato un giocatore francese, Brawks, facendo il verso della scimmia. I compagni di squadra hanno a quel punto abbandonato il campo tornando negli spogliatoi per protesta. Almeno un tifoso è stato cacciato dal Metropolitano, lo stadio dell'Atletico Madrid in cui si stava disputando l'incontro e dove circa 30mila spettatori stavano assistendo al match. "È la prima volta che sono vittima di episodi di questo tipo, non c'è posto nello sport", le parole di Brawks durante l'interruzione della partita.

