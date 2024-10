Spaccio di cocaina e marijuana: 44enne assolto in secondo grado (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLuigi Centonze, 44 anni, originario di Airola, è stato assolto dalla III Sezione della Corte d’Appello di Napoli, che ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento nel 2019. L’uomo, noto pregiudicato con numerosi precedenti in materia di droga, era stato arrestato nel novembre 2018 con l’accusa di Spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un’operazione dei Carabinieri di Airola, Centonze fu sorpreso con 120 grammi di cocaina e marijuana, divisi tra un borsello, gettato dalla vettura alla vista delle forze dell’ordine, e altri 20 grammi nascosti nell’abitazione della madre. Il Tribunale di Benevento, in primo grado, aveva condannato Centonze a un anno di reclusione per Spaccio aggravato, imponendogli successivamente l’obbligo di dimora nel comune di Airola. Anteprima24.it - Spaccio di cocaina e marijuana: 44enne assolto in secondo grado Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLuigi Centonze, 44 anni, originario di Airola, è statodalla III Sezione della Corte d’Appello di Napoli, che ha riformato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Benevento nel 2019. L’uomo, noto pregiudicato con numerosi precedenti in materia di droga, era stato arrestato nel novembre 2018 con l’accusa didi sostanze stupefacenti. Durante un’operazione dei Carabinieri di Airola, Centonze fu sorpreso con 120 grammi di, divisi tra un borsello, gettato dalla vettura alla vista delle forze dell’ordine, e altri 20 grammi nascosti nell’abitazione della madre. Il Tribunale di Benevento, in primo, aveva condannato Centonze a un anno di reclusione peraggravato, imponendogli successivamente l’obbligo di dimora nel comune di Airola.

