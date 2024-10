Ilnapolista.it - Slitta il rientro di Meret, forse torna col Lecce. A Empoli ci tocca Caprile

(Di sabato 12 ottobre 2024) Fantacalcio.it fornisce un aggiornamento sulle condizioni di Alex. Il portiere del Napoli si è infortunato lo scorso 21 settembre nel primo tempo della gara allo Stadium contro la Juventus. Gli accertamenti hanno confermato la distrazione di secondo grado al muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Al suo posto ha giocato, contro Monza e Como in campionato e Palermo in Coppa Italia. Il suoera previsto per la partita contro l’non ha ancora recuperato e il suopotrebbere ancora. Anche per non perderlo poi per il tour de force Milan Atalanta Inter Roma. Ancora indisponibile, punta rientrare contro ilScrive Fantacalcio.it Durante la sosta il titolare di Conte è rimasto a Castel Volturno e si è sottoposto a ulteriori esami dopo il lavoro di riabilitazione.