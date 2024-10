Sinner non sbaglia un colpo: batte Machac e vola in finale a Shangai (Di sabato 12 ottobre 2024) Un grandissimo Jannik Sinner conquista la finale Tomas Machac al Masters 1000 di Shangai, confermando il suo momento di forma pazzesco e preparandosi a un finale di stagione pressoché perfetto, che con tutta probabilità lo confermerà numero uno al mondo. Un successo arrivato contro un avversario, Tomas Machac, numero 33 del ranking mondiale, che si presentava come molto pericoloso dopo aver battuto Carlos Alcaraz ai quarti di Shanghai, ma anche Novak Djokovic a Ginevra, due colpacci clamorosi nella prima stagione piena in top-100. Sinner ha mostrato la solita concentrazione, superando i momenti più complicati della sfida e imponendosi in due set. L’italiano è partito sotto, concedendo subito un break, per poi piazzare due ace e iniziare a martellare con aggressività da fondocampo fino al 2-2. Thesocialpost.it - Sinner non sbaglia un colpo: batte Machac e vola in finale a Shangai Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un grandissimo Jannikconquista laTomasal Masters 1000 di, confermando il suo momento di forma pazzesco e preparandosi a undi stagione pressoché perfetto, che con tutta probabilità lo confermerà numero uno al mondo. Un successo arrivato contro un avversario, Tomas, numero 33 del ranking mondiale, che si presentava come molto pericoloso dopo aver battuto Carlos Alcaraz ai quarti di Shanghai, ma anche Novak Djokovic a Ginevra, due colpacci clamorosi nella prima stagione piena in top-100.ha mostrato la solita concentrazione, superando i momenti più complicati della sfida e imponendosi in due set. L’italiano è partito sotto, concedendo subito un break, per poi piazzare due ace e iniziare a martellare con aggressività da fondocampo fino al 2-2.

