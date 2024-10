Scatta lo sciopero nazionale dei treni: i possibili disagi nel weekend e i servizi minimi garantiti (Di sabato 12 ottobre 2024) A partire dalle ore 21 di sabato 12 ottobre fino alle 20.59 di domenica 13 ottobre 2024, i treni in Italia potrebbero subire cancellazioni o variazioni a causa di uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del Gruppo FS, trenitalia, trenitalia Tper e Trenord. In base a quanto riferito dal Veronasera.it - Scatta lo sciopero nazionale dei treni: i possibili disagi nel weekend e i servizi minimi garantiti Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di sabato 12 ottobre 2024) A partire dalle ore 21 di sabato 12 ottobre fino alle 20.59 di domenica 13 ottobre 2024, iin Italia potrebbero subire cancellazioni o variazioni a causa di unoche coinvolge il personale del Gruppo FS,talia,talia Tper e Trenord. In base a quanto riferito dal

Sciopero nazionale dei treni del 12 e 13 ottobre - orari e tratte garantite - Per i treni Intercity e Frecce lo possono fare fino all’ora di partenza del convoglio prenotato. . 00 del giorno antecedente lo sciopero stesso. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione della mobilitazione. Per i regionali invece fino alle ore 24. (Tg24.sky.it)

Proclamato da alcune sigle sindacali autonome, lo sciopero del personale del Gruppo FS Italiane inizierà dalle ore 21 di oggi e terminerà alle ore 21 di domani, domenica 13 ottobre. Lo stop durerà 24 ore.