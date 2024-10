Sampdoria, Sottil ha una speranza per la sfida contro il Cesena: le ultime sulle condizioni di Pedrola (Di sabato 12 ottobre 2024) Sampdoria, il tecnico Sottil ha una speranza per la sfida contro il Cesena: le ultimissime sulle condizioni dello spagnolo Pedrola La Sampdoria non si ferma e prosegue gli allenamenti in vista del prossimo match di Serie B contro il Cesena. Tra i giocatori che il tecnico Andrea Sottil spera di recuperare c’è sicuramente Estanis Pedrola. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese del Secolo XIX le condizioni Calcionews24.com - Sampdoria, Sottil ha una speranza per la sfida contro il Cesena: le ultime sulle condizioni di Pedrola Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di sabato 12 ottobre 2024), il tecnicoha unaper lail: le ultimissimedello spagnoloLanon si ferma e prosegue gli allenamenti in vista del prossimo match di Serie Bil. Tra i giocatori che il tecnico Andreaspera di recuperare c’è sicuramente Estanis. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese del Secolo XIX le

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cesena, richiesta la sospensiva per Curto: ci sarà contro la Sampdoria? - Squalifica di Curto per cinque giornate, il Cesena non ci sta e prepara il ricorso, intanto però chiede la sospensiva del provvedimento per avere il giocatore ... (clubdoria46.it)

Sampdoria, cresce la condizione: test positivi con il luminare ex Chelsea e Juve - Ieri la Sampdoria, dopo qualche giorno di riposo concesso da mister Sottil alla squadra reduce dalla sconfitta con il Modena, è tornata a lavorare a Bogliasco. (calciomercato.com)

Sampdoria, continua il percorso di Pedrola: le ultime - Sampdoria, Estanis Pedrola continua a lavorare per recuperare la forma migliore in vista del Cesena: le ultime Prosegue la preparazione della Sampdoria in vista della gara con il Cesena, che andrà in ... (sampnews24.com)