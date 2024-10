Ruba attrezzi e minaccia: denunciato (Di sabato 12 ottobre 2024) TRESIGNANA Ha Rubato in un magazzino e minacciato un testimone che lo aveva notato. È stato così rintracciato e denunciato dai carabinier, un trentenne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto martedì nel territorio di Tresignana. L’uomo si era introdotto illegalmente in un magazzino di proprietà di un altro cittadino residente nel comune e si è impossessato di alcuni oggetti. Poi, ha tentato di darsi alla fuga senza dare nell’occhio. Ma un testimone della zona lo ha notato e ha tentato inutilmente di farlo desistere. Anzi, il trentenne lo ha minacciato di ritorsioni qualora avesse riferito la cosa a qualcuno. Il testimone, fortunatamente, non ha ceduto alle intimidazioni e, dopo aver allertato il legittimo proprietario del magazzino, ha chiamato i carabinieri. Ilrestodelcarlino.it - Ruba attrezzi e minaccia: denunciato Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) TRESIGNANA Hato in un magazzino eto un testimone che lo aveva notato. È stato così rintracciato edai carabinier, un trentenne di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine. L’episodio è avvenuto martedì nel territorio di Tresignana. L’uomo si era introdotto illegalmente in un magazzino di proprietà di un altro cittadino residente nel comune e si è impossessato di alcuni oggetti. Poi, ha tentato di darsi alla fuga senza dare nell’occhio. Ma un testimone della zona lo ha notato e ha tentato inutilmente di farlo desistere. Anzi, il trentenne lo hato di ritorsioni qualora avesse riferito la cosa a qualcuno. Il testimone, fortunatamente, non ha ceduto alle intimidazioni e, dopo aver allertato il legittimo proprietario del magazzino, ha chiamato i carabinieri.

