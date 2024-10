Ilrestodelcarlino.it - Rossi prende il largo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un primo posto, un secondo e ancora un primo: Enfant Terrible-Adria Ferries dell’armatore e timoniere anconetano Albertosi conferma al comando della classifica provvisoria al Mondiale di vela classe Melges 32 in corso a Puntaldia, in Sardegna. Condizioni eccellenti hanno accompagnato lo svolgimento della terza giornata di regate: le previsioni sono state rispettate in pieno e già dalla prima mattina il vento ha iniziato a soffiare da ponente, regalando raffiche d’intensità compresa tra i 18 e i 22 nodi. Situazione che ha consentito di mandare in archivio altre tre prove, utilizzate dai campioni uscenti di Enfant Terrible-Adria Ferries, da sempre a loro agio tra le raffiche più intense, per consolidare la leadership conquistata il giorno precedente e affrontare la giornata conclusiva con un discreto margine di vantaggio sugli inseguitori.