Roma dimentica i più fragili: bambini e ragazzi disabili senza assistenza a scuola

(Di sabato 12 ottobre 2024) All'inizio di settembre, le scuole dihanno riaperto le porte, ma per molte famiglie concontà, l’atteso ritorno sui banchi si è trasformato nell'ennesimo incubo. Alunni che dovrebbero ricevere supporti essenziali, come la Comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA), necessaria per chi ha difficoltà verbali, o l’dell’Operatore Educativo per l'Autonomia e la Comunicazione (OEPAC), restano ancoraservizi. Così, mentre i loro compagni iniziano regolarmente le lezioni, per loro le settimane passano nel silenzio e nell'isolamento.Mariangela Di Costanzo, vicepresidente di Rete SupeRare, racconta la frustrazione crescente delle famigliene. “Ogni anno ci ritroviamo a fare i conti con lo stesso disastro: proclami di inclusività eda parte delle istituzioni, che poi si rivelano vuoti.