Ricky Tognazzi: "Giuli? La supercazzola non è mai uscita dal discorso politico" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Le parole del ministro Giuli in audizione alla Camera? Se posso essere sincero la supercazzola non è mai uscita dal discorso politico. Forse i grandi ispiratori della supercazzola sono stati i politici, ma già quelli della Prima Repubblica": così Ricky Tognazzi scherza con LaPresse sul discorso programmatico dell'8 ottobre scorso che il neo-ministro della Cultura Alessandro Giuli ha tenuto in audizione alla Camera. Le parole del nuovo capo del dicastero della Cultura hanno fatto discutere per la scelta lessicale astrusa e complicata. Parole che sono state paragonate, anche da Matteo Renzi nell'aula del Senato, alla celebre "supercazzola" del padre di Ricky, Ugo Tognazzi, che fu il Conte Mascetti nel film "Amici miei".

