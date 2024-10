Riassunto: Vecima rileva Falcon V Systems, fornitore di una piattaforma innovativa di orchestrazione del software per reti di accesso via cavo, in fibra e mobili (Di sabato 12 ottobre 2024) L’abbinamento di Entra Cloud™ di Vecima e Principal Core e Test Suite di Falcon aiuterà gli operatori ad accelerare e semplificare la convergenza della rete di accesso via cavo, in fibra e dei flussi di servizio, utilizzando strumenti software e test automatizzati Charter Communications sarà il primo cliente, con la firma di un accordo pluriennale per l’installazione di entrambi Principal Core e Test Suite La piattaforma aperta interoperabile di Falcon V Systems supporta le piattaforme vCMTS di vari fornitori, comprese Entra® vCMTS di Vecima e Entra® vPON Manager VICTORIA, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Vecima Networks, Inc. (TSX: VCM) oggi ha annunciato di aver rilevato tramite la sua controllata Vecima Technology B.V. .com - Riassunto: Vecima rileva Falcon V Systems, fornitore di una piattaforma innovativa di orchestrazione del software per reti di accesso via cavo, in fibra e mobili Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) L’abbinamento di Entra Cloud™ die Principal Core e Test Suite diaiuterà gli operatori ad accelerare e semplificare la convergenza della rete divia, ine dei flussi di servizio, utilizzando strumentie test automatizzati Charter Communications sarà il primo cliente, con la firma di un accordo pluriennale per l’installazione di entrambi Principal Core e Test Suite Laaperta interoperabile disupporta le piattaforme vCMTS di vari fornitori, comprese Entra® vCMTS die Entra® vPON Manager VICTORIA, British Columbia–(BUSINESS WIRE)–Networks, Inc. (TSX: VCM) oggi ha annunciato di averto tramite la sua controllataTechnology B.V.

