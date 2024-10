Regione Lazio / Asl: preparare piano per l’abbattimento delle liste di attesa entro venti giorni (Di sabato 12 ottobre 2024) Regione Lazio – Le aziende sanitarie locali devono predisporre, entro 20 giorni, di un piano per l’abbattimento delle liste di attesa (nel rispetto dei tempi appropriati per ogni singola prestazione e necessità di cura) e, entro i successivi 60 giorni, dare attuazione alle misure stabilite. Lo ha deciso la Giunta regionale del Lazio (venerdì’ è L'articolo Regione Lazio / Asl: preparare piano per l’abbattimento delle liste di attesa entro venti giorni Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Regione Lazio / Asl: preparare piano per l’abbattimento delle liste di attesa entro venti giorni Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di sabato 12 ottobre 2024)– Le aziende sanitarie locali devono predisporre,20, di unperdi(nel rispetto dei tempi appropriati per ogni singola prestazione e necessità di cura) e,i successivi 60, dare attuazione alle misure stabilite. Lo ha deciso la Giunta regionale del(venerdì’ è L'articolo/ Asl:perdiTemporeale Quotidiano.

Oroscopo di branko di oggi - giovedì 10 Ottobre 2024 : Cancro Relazioni al Centro - Non Dimenticate Voi Stessi! - Scorpione La giornata porta una ventata di cambiamenti. Sagittario È il momento di rivedere alcune scelte fatte recentemente, specialmente sul lavoro. Non abbiate timore di abbracciare nuove sfide, poiché possono condurre a grandi soddisfazioni. Fate attenzione a non trascurare i vostri cari. (Zon.it)

Lazio - ripresi gli allenamenti a Formello : out Lazzari - Baroni aspetta il rientro di Gigot - Al momento i calciatori in lizza per sostituirlo sono Marusic e Patric che, tra campionato ed Europa League, saranno costretti a fare gli straordinari. The post Lazio, ripresi gli allenamenti a Formello: out Lazzari, Baroni aspetta il rientro di Gigot appeared first on SportFace. La vittoria in rimonta contro l’Empoli ha regalato entusiasmo alla Lazio che, archiviati i giorni di riposo concessi ... (Sportface.it)

Lazio - a gennaio nuovo tentativo per un centrocampista - A gennaio la Lazio farà un nuovo tentativo per Michael Folorunsho. La notizia oggi la dà la Gazzetta dello Sport, anche se l`intenzione del... (Calciomercato.com)