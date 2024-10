Dilei.it - Re Carlo accoglie la sceicca del Qatar. Camilla rispolvera la tiara

(Di sabato 12 ottobre 2024) Resi apprestano a ricevere a Buckingham Palace lo sceicco delTamim bin Hamad Al Thani e la prima delle sue tre mogli, laJawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, in visita di Stato nel Regno Unito il 3 e il 4 dicembre.ospitano lo sceicco dele sua moglie I prossimi mesi persaranno molto intensi. A cominciare dal viaggio in Australia che lo impegnerà con la Regina consorte a partire dal 18 ottobre. Per questo motivo ha rinunciato a presenziare al vertice sul cambiamento climatico COP29. Il Re si sta infatti ancora sottoponendo alle cure contro il cancro che però dovrà sospendere per una decina di giorni mentre è in tour. Tornato a Londra, non potrà comunque riposarsi.