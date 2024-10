Rapina in pieno giorno da Tigotà (Di sabato 12 ottobre 2024) Rapina mattutina a Casal Bruciato. Un bandito solitario è entrato nell'esercizio commerciale e ha minacciato i lavoratori, scappando poi con il denaro. È accaduto venerdì da Tigotà.Sono da poco passate le 10:00 quando un uomo con il volto coperto si è presentato davanti alle casse del negozio Romatoday.it - Rapina in pieno giorno da Tigotà Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)mattutina a Casal Bruciato. Un bandito solitario è entrato nell'esercizio commerciale e ha minacciato i lavoratori, scappando poi con il denaro. È accaduto venerdì da.Sono da poco passate le 10:00 quando un uomo con il volto coperto si è presentato davanti alle casse del negozio

