Perugia-Entella 0-1, ai liguri basta poco per espugnare il "Curi" (Di sabato 12 ottobre 2024) Perugia, 12 ottobre 2024 – Al Curi l'Entella batte di misura il Perugia. I biancorossi faticano a costruire e a rendersi pericolosi, i liguri non fanno molto ma alla fine portano a casa i tre punti. Il gol decisivo arriva al 33' del primo tempo con Di Mario che dal vertice sinistro dell'area lascia partire un destro che Gemello non intercetta. Il tabellino Perugia (4-2-3-1): Gemello; Mezzoni, Amoran (33'st Polizzi), Angella, Giraudo; Torrasi, Giunti (1'st Bartolomei); Seghetti, Ricci (1'st Cisco, 43'st Marconi), Lisi (15'st Palsson); Montevago. A disposizione: Albertoni, Yimga, Viti, Souare, Squarzoni, Bartolomei, Agosti, Palsson, Cisco, Polizzi, Matos, Marconi. All. Formisano.

