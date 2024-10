Liberoquotidiano.it - Per Pedro Sanchez è finita: il suo ex ministro va a processo, può venire giù tutto

(Di sabato 12 ottobre 2024) L'exsocialista dei Trasporti spagnolo, Jose Luis Abalos, è vicino al rinvio a giudizio sul cosiddetto “caso Koldo”. L'inchiesta riguarda un giro di commissioni illegali per l'acquisto di materiale sanitario durante la pandemia da coronavirus di cui l'ex collaboratore del, Koldo Garcia, sarebbe stato uno degli artefici. Dopo aver ricevuto un rapporto di oltre 200 pagine della Guardia civil, il giudice Ismael Moreno ha chiesto alla presidente del Congresso, FrancinaArmengol, di certificare se Abalos, exed ex segretario organizzativo dei socialisti goda dello «status di deputato». Si tratta del primo passo in vista di un probabile rinvio a giudizio.