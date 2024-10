Ilrestodelcarlino.it - Panighina, ecco la rotonda finita: "È strategica"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Si chiamerà ufficialmente ‘di’, la rotatoria posta all’incrocio tra la via Emilia e le provinciali Santa Croce e Bertinoro-Cesena, che è stata ufficialmente inaugurata ieri con tanto di taglio di nastro da parte del presidente della Provincia di Forlì-Cesena, Enzo Lattuca, anche se della sua utilità gli automobilisti sono ben consci da marzo di quest’anno, quando fu rimosso il semaforo andando ad allestire laprovvisoria per poi proseguire con i lavori nei sottoservizi. "Un’opera attesa da oltre 20 anni" ha affermato una raggiante Gessica Allegni, sindaca di Bertinoro, che ha fatto gli onori di casa ricordando però come "Il ringraziamento vada alla Provincia, per aver inserito l’opera, tre anni fa, nella programmazione, e alla Regione, per averla finanziata in gran parte".