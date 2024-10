Ilnapolista.it - Osimhen, De Laurentiis non lo venderebbe mai alla Juventus. Piuttosto lo regalerebbe al Galatasaray

(Di sabato 12 ottobre 2024), Denon lomailoal. Lo scrive il Corriere dello Sport con il direttore Ivan Zazzaroni. Tra i vari pensieri che circolano nella testa di Giuntoli figurano anche la Next Gen, che rischia la retrocessione in D, e la campagna acquisti della prossima estate che potrebbe essere tanto ricca quanto l’ultima, visto che – fatti due conti – le risorse dovrebbero aumentare sensibilmente. E allora uno come David del Lilla rientrerebbe facilmente nei programmi tecnici. Non, visto che la clausola dei 75 milioni non è valida per l’Italia e che Aurelio Deche vendere il centravanti nigerianoJuve, loai turchi.