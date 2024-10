Operaio di 19 anni precipita all’interno del termovalorizzatore A2A di Brescia: è gravissimo (Di sabato 12 ottobre 2024) Ennesimo grave infortunio sul lavoro nel Bresciano. Un giovane Operaio di 19 anni è precipitato da un ponteggio che stava montando all’interno del termovalorizzatore di A2A – la principale società di distribuzione dell’energia in Lombardia – alla periferia meridionale di Brescia. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un secondo lavoratore, di 50 anni. L’allarme è scattato sabato pomeriggio intorno alle 9 di mattina e sul posto l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un’automedica. Le condizioni del diciannovenne sono piuttosto critiche: all’arrivo dei soccorsi non muoveva gambe e braccia ed è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Meno grave l’altro Operaio, portato in codice giallo al Poliambulanza. Ilgiorno.it - Operaio di 19 anni precipita all’interno del termovalorizzatore A2A di Brescia: è gravissimo Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ennesimo grave infortunio sul lavoro nelno. Un giovanedi 19to da un ponteggio che stava montandodeldi A2A – la principale società di distribuzione dell’energia in Lombardia – alla periferia meridionale di. Nell’incidente è rimasto coinvolto anche un secondo lavoratore, di 50. L’allarme è scattato sabato pomeriggio intorno alle 9 di mattina e sul posto l’Agenzia regionale di emergenza urgenza ha inviato due ambulanze e un’automedica. Le condizioni del diciannovenne sono piuttosto critiche: all’arrivo dei soccorsi non muoveva gambe e braccia ed è stato trasportato in codice rosso agli Spedali Civili di. Meno grave l’altro, portato in codice giallo al Poliambulanza.

