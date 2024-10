Anticipazionitv.it - News Uomini e Donne, Raffaella Scuotto conferma l’inizio della terapia: le toccanti parole

Leggi tutta la notizia su Anticipazionitv.it

(Di sabato 12 ottobre 2024), ex corteggiatrice di, ha risposto alle domande dei suoi fan su Instagram, rivelando di essere pronta a iniziare un percorso dipsicologica. La compagna di Brando Ephrikian ha condiviso con i suoi follower le ragioni di questa scelta, sottolineando quanto fosse importante per lei affrontare questo percorso con la maturità necessaria.ha spiegato che lanon serve solo per affrontare problemi, ma anche per migliorarsi e schiarire le idee.annuncia il suo percorso diha recentemente aperto il suo cuore sui social, raccontando ai fan che, dopo anni di esitazione, è pronta a iniziare il suo percorso di