Netanyahu temporeggia. Il Consiglio non vota. Attacco all’Iran rinviato (Di sabato 12 ottobre 2024) Cinquant’anni dopo la guerra del Kippur – il giorno solenne di digiuno penitenziale in cui Israele attaccato a sorpresa dagli eserciti di Egitto e Siria – ieri gli israeliani sono tornati nelle sinagoghe per un altro Kippur di tensione elevatissima mentre il governo si cimenta con una sfida di livello ancora più elevato: ossia la natura della reazione all’Attacco di Teheran che all’inizio di ottobre ha lanciato contro lo Stato ebraico quasi 200 missili balistici. Israele ha già chiarito che la risposta ci sarà di sicuro. "Sarà sorprendente, sarà micidiale" ha avvertito il ministro della Difesa Yoav Gallant. Ma quando gli Stati Uniti hanno voluto saperne di più, le risposte di Israele sono state parziali. Quotidiano.net - Netanyahu temporeggia. Il Consiglio non vota. Attacco all’Iran rinviato Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Cinquant’anni dopo la guerra del Kippur – il giorno solenne di digiuno penitenziale in cui Israele attaccato a sorpresa dagli eserciti di Egitto e Siria – ieri gli israeliani sono tornati nelle sinagoghe per un altro Kippur di tensione elevatissima mentre il governo si cimenta con una sfida di livello ancora più elevato: ossia la natura della reazione all’di Teheran che all’inizio di ottobre ha lanciato contro lo Stato ebraico quasi 200 missili balistici. Israele ha già chiarito che la risposta ci sarà di sicuro. "Sarà sorprendente, sarà micidiale" ha avvertito il ministro della Difesa Yoav Gallant. Ma quando gli Stati Uniti hanno voluto saperne di più, le risposte di Israele sono state parziali.

