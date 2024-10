Meloni: “Più tasse? Fake news”, Schlein attacca: “Continua a mentire, aumentano accise sul diesel” (Di sabato 12 ottobre 2024) Giorgia Meloni torna sulle polemiche per i possibili aumenti delle tasse, in vista della prossima manovra: " Fanpage.it - Meloni: “Più tasse? Fake news”, Schlein attacca: “Continua a mentire, aumentano accise sul diesel” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Giorgiatorna sulle polemiche per i possibili aumenti delle, in vista della prossima manovra: "

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Meloni : le tasse fake news di sinistra - noi le abbassiamo - Lei ha visto che questo governo le tasse le abbassa, aumentare le tasse la considero una cosa di sinistra, infatti la sinistra ancora chiede la patrimoniale ma io di sinistra non sono e noi – ha concluso Meloni – faremo del nostro meglio per confermare i nostri provvedimenti e magari fare qualcosa di più”. (Ildenaro.it)

Meloni - più tasse con manovra è fake news noi le abbassiamo - "Quella delle tasse per tutti è un'altra fake news perché lei ha visto che questo governo le tasse le abbassa. Aumentare le tasse io la considero una cosa di sinistra, infatti la sinistra ancora chiede la patrimoniale, ma io di sinistra non sono e quindi faremo del nostro meglio anche per confermare i nostri provvedimenti e magari fare qualcosa di più". (Quotidiano.net)

Conte : “Tagli - tasse e pensioni più lontane. Meloni dove sta? Gli italiani hanno già dato - i sacrifici li chieda alle banche” - Una vera presa in giro. . Le famiglie italiane hanno già dato, è il momento in cui la sofferenza va imposta a chi lucra grandi guadagni, industria delle armi e banche”. Quello che è certo è che si saranno nuovi tagli e nuove tasse e soprattutto ora si omaggerà la legge Fornero, quella che questo governo doveva combattere. (Ilfattoquotidiano.it)