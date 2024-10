Masters 1000 Shanghai 2024: Sinner doma Machac e vola in finale (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner prolunga il suo momento magico e conquista la finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Nella prima delle due semifinali in programma quest’oggi sul cemento cinese, il numero uno al mondo è riuscito a domare l’esuberanza di Tomas Machac in un’ora e 43 minuti con il punteggio di 6-4 7-5. Prova di grande maturità da parte dell’azzurro, che ha trionfato non senza qualche difficoltà, al termine di un incontro più combattuto di quanto dica il tabellone finale. Sinner però ha dimostrato la solita freddezza da campione, trovando per due volte il break decisivo nel momento chiave di entrambi i set. Per il ceco classe 2000 si conclude un torneo fantastico, che lo ha visto esprimersi a livelli altissimi e che dalla prossima settimana lo porterà per la prima volta in carriera in top30, al numero 25 del ranking. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannikprolunga il suo momento magico e conquista ladeldi. Nella prima delle due semifinali in programma quest’oggi sul cemento cinese, il numero uno al mondo è riuscito are l’esuberanza di Tomasin un’ora e 43 minuti con il punteggio di 6-4 7-5. Prova di grande maturità da parte dell’azzurro, che ha trionfato non senza qualche difficoltà, al termine di un incontro più combattuto di quanto dica il tabelloneperò ha dimostrato la solita freddezza da campione, trovando per due volte il break decisivo nel momento chiave di entrambi i set. Per il ceco classe 2000 si conclude un torneo fantastico, che lo ha visto esprimersi a livelli altissimi e che dalla prossima settimana lo porterà per la prima volta in carriera in top30, al numero 25 del ranking.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masters 1000 di Shanghai - Sinner batte Machac e conquista la finale - com/Ooc80rhXgG — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 12, 2024 In finale affonterà il vincente tra Djokovic e Fritz L’unico precedente tra Sinner e Machac, disputato quest’anno nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, aveva visto prevalere l’altoatesino con il punteggio di 6-4, 6-2. (Lettera43.it)

Masters 1000 Shanghai - Sinner neutralizza Machac in due set e conquista l’ottava finale della stagione - “Tiri troppo forte!”, urla Machac all’altoatesino: costretto a cambiare la racchetta, si riporta in parità. Un botta e risposta tra i due tennisti, di game in game: più volte Sinner ha cercato di scappare via ma il ceco è stato molto bravo nel mantenere il servizio e azzerare il vantaggio. I prossimi impegni di SinnerDopo aver perso la finale del torneo Atp 500 di Pechino contro Alcaraz, Sinner ... (Ilfattoquotidiano.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 7-5 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - 30 – Buongiorno amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale della prima semifinale del Masters 1000 di Shanghai, quella tra Jannik Sinner e Tomas Machac! The post LIVE – Sinner-Machac 6-4 7-5, semifinale Masters 1000 Shanghai 2024: RISULTATO in DIRETTA appeared first on SportFace. 30 italiane (le 16. (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 5-4 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Il fenomeno altoatesino nei quarti ha lasciato solo cinque game al russo Daniil Medvedev. COME SEGUIRE SINNER-MACHAC IN TV PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5 SINNER-MACHAC 6-4 5-4 SECONDO SET – Fosso scampato per Jannik, che annulla due palle break e si salva: 5-4 SECONDO SET – Servizio e dritto, ancora deuce SECONDO SET – ... (Sportface.it)