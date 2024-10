L'omicidio di Sarah Scazzi e il "sogno" del fioraio, si riapre il caso? Valentina Misseri: "È stato mio padre" (Di sabato 12 ottobre 2024) La testimonianza del fioraio potrebbe portare alla riapertura del processo per l'omicidio di Sarah Scazzi? Valentina Misseri accusa il padre Michele Notizie.virgilio.it - L'omicidio di Sarah Scazzi e il "sogno" del fioraio, si riapre il caso? Valentina Misseri: "È stato mio padre" Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La testimonianza delpotrebbe portare alla riapertura del processo per l'diaccusa ilMichele

“Mio padre ha ucciso Sarah Scazzi”. La clamorosa accusa di Valentina Misseri a Far West - Quindi secondo me lui è lì che poi l’ha voluta zittire, l’ha voluta zittire per sempre”. A dirlo è Valentina Misseri, intervistata da Salvo Sottile a Far West, programma in onda sulla Rai. Dall’altra c’era proprio l’intenzione dall’inizio di prendere mia sorella. “Ma strasicuro proprio. Ci sono stati momenti in cui ho pensato mesi pensando adesso verranno a prendere pure me perché cosi’ si ... (Thesocialpost.it)

