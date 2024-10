LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Tiberi e Fabbro in fuga, gruppo ad oltre un minuto (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26: Fa molta fatica il secondo gruppetto in fuga a rientrare sul primo. Il ritardo è di 55 secondi. 12.21: Gli undici usciti dal gruppo e all’inseguimento dei fuggitivi sono: Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers), Gregor Muhlberger (Movistar Team), Kevin Vermaerke (dsm-firmenich-PostNL), Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) 12.18: In testa abbiamo un gruppo di dodici corridori con 37 secondi di vantaggio su altri undici. Poi oltre un minuto sul gruppo. 12.12 190 chilometri all’arrivo. 12.10 Sono undici i corridori che stanno provando a rientrare, c’è anche Damiano Caruso. 12. Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Tiberi e Fabbro in fuga, gruppo ad oltre un minuto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.26: Fa molta fatica il secondo gruppetto ina rientrare sul primo. Il ritardo è di 55 secondi. 12.21: Gli undici usciti dale all’inseguimento dei fuggitivi sono: Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Bastien Tronchon (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Rudy Molard (Groupama-FDJ), Thymen Arensman (INEOS Grenadiers), Brandon Smith Rivera (INEOS Grenadiers), Gregor Muhlberger (Movistar Team), Kevin Vermaerke (dsm-firmenich-PostNL), Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike), Anders Halland Johannessen (Uno-X Mobility) 12.18: In testa abbiamo undi dodici corridori con 37 secondi di vantaggio su altri undici. Poiunsul. 12.12 190 chilometri all’arrivo. 12.10 Sono undici i corridori che stanno provando a rientrare, c’è anche Damiano Caruso. 12.

