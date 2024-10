Ladro scippa una donna nel centro di Varese, uno studente lo insegue e recupera la borsa (Di sabato 12 ottobre 2024) Un uomo ha provato a rubare la borsa di una donna nel centro di Varese. Un ragazzino appena uscito da scuola lo ha fermato ed è riuscito a recuperare la refurtiva. Fanpage.it - Ladro scippa una donna nel centro di Varese, uno studente lo insegue e recupera la borsa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un uomo ha provato a rubare ladi unaneldi. Un ragazzino appena uscito da scuola lo ha fermato ed è riuscito are la refurtiva.

