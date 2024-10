La Nuova Sondrio è pronta a sfidare il Crema e il "tabù" Castellina (Di sabato 12 ottobre 2024) Domani alle 15, nell'ottava giornata del girone B del campionato di serie D, la Nuova Sondrio affronta il Crema alla Castellina.tabù da sfatareI biancazzurri valtellinesi, reduci dal successo per 3-1 sul campo del Ciliverghe, sono quattordicesimi con sette punti, appena fuori dalla zona Sondriotoday.it - La Nuova Sondrio è pronta a sfidare il Crema e il "tabù" Castellina Leggi tutta la notizia su Sondriotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Domani alle 15, nell'ottava giornata del girone B del campionato di serie D, laaffronta ilallada sfatareI biancazzurri valtellinesi, reduci dal successo per 3-1 sul campo del Ciliverghe, sono quattordicesimi con sette punti, appena fuori dalla zona

