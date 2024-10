La famosa italiana è incinta, il fidanzato conosciuto pochi mesi fa (Di sabato 12 ottobre 2024) È bella, è famosa e ora è anche incinta. Influencer di successo, sul suo canale Youtube, la ragazza, poco più 20enne, ha annunciato di essere in dolce attesa. In un video carico di emozioni ha raccontato che aspetta un bambino insieme al suo fidanzato di qualche anno più grande di lei e che ha conosciuto solo qualche mese fa. Leggi anche: Il famosissimo cantante diventa nonno per la prima volta: la figlia è incinta Leggi anche: Branko, l’oroscopo di oggi: giornata fastidiosa per un segno in particolare incinta del fidanzato conosciuto pochi mesi fa Gaia Bianchi ha appena annunciato di essere incinta. influencer e creator di 20 anni, ha recentemente condiviso un’importante notizia sui social: è in attesa di un bambino. Tvzap.it - La famosa italiana è incinta, il fidanzato conosciuto pochi mesi fa Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 12 ottobre 2024) È bella, èe ora è anche. Influencer di successo, sul suo canale Youtube, la ragazza, poco più 20enne, ha annunciato di essere in dolce attesa. In un video carico di emozioni ha raccontato che aspetta un bambino insieme al suodi qualche anno più grande di lei e che hasolo qualche mese fa. Leggi anche: Il famosissimo cantante diventa nonno per la prima volta: la figlia èLeggi anche: Branko, l’oroscopo di oggi: giornata fastidiosa per un segno in particolaredelfa Gaia Bianchi ha appena annunciato di essere. influencer e creator di 20 anni, ha recentemente condiviso un’importante notizia sui social: è in attesa di un bambino.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Amici” - la famosa ex allieva è incinta : “Saremo in tre” - Oggi è una psicologa ed è felicemente impegnata con un uomo il cui nome è al momento sconosciuto. Non è però il caso questa volta di due prof, bensì di un’ex allieva del reality Mediaset: dopo un matrimonio naufragato, ha ritrovato l’amore e presto diventerà mamma. Partecipò all’ottava edizione del talent, la stessa di Alessandra Amoroso, e nel 2021 annunciò il suo addio alla musica. (Tvzap.it)

La famosa di “Uomini e donne” incinta del terzo figlio : il gossip bomba - A confermare, in un certo senso, sarebbe stata lei stessa sui suoi profili Instagram. Avete capito di chi stiamo parlando? (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Gerry Scotti in lacrime, proposta di matrimonio in diretta Leggi anche: Flavio Insinna alla concorrenza: le ultime rivelazioni dopo l’addio alla Rai La famosa di “Uomini e donne” incinta del terzo figlio: il gossip ... (Tvzap.it)

Chi era Nobuyo Oyama, addio alla doppiatrice di Doraemon e di Monokuma in “Danganronpa” - Si è spenta all'età di 90 anni Nobuyo Oyama, doppiatrice giapponese famosa per aver dato voce a Doraemon e ad altri personaggi dell'animazione famosi. Vediamo chi era in quest'articolo. (tag24.it)

Ilaria Clemente, rivelazioni choc dopo il Grande fratello 2024/ Verità sul provino e body shaming nella Casa - Ilaria Clemente, dopo aver lasciato il Grande Fratello 2024 perché incinta, si lascia andare ad importanti rivelazioni sul provino e la permanenza in casa. (ilsussidiario.net)

È morta Ethel Kennedy, era la vedova di Robert F. Kennedy (e suo figlio ha corso in queste presidenziali come indipendente) - Stroncata da un ictus, aveva 96 anni. Suo figlio, dopo il ritiro, è sceso in campo al fianco di Donald Trump Ethel Kennedy, la vedova del senatore Robert F. Kennedy che ha cresciuto i loro 11 figli do ... (corriere.it)