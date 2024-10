Inter, Marotta: “Nuovo Stadio? È cruciale per ottenere risultati ed entrate” (Di sabato 12 ottobre 2024) Intervenendo al Festival dello Sport di Trento il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato della questione del Nuovo Stadio Pianetamilan.it - Inter, Marotta: “Nuovo Stadio? È cruciale per ottenere risultati ed entrate” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024)venendo al Festival dello Sport di Trento il presidente dell', Giuseppe, ha parlato della questione del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Marotta : «Inter - incassati 80 milioni dallo stadio. Figuriamoci con un impianto nuovo!» - Il focus è sulla sostenibilità, le società devono ricercare l’asset stadio inteso non solo come fenomeno di aggregazione. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Lo stadio va fatto rendere dal punto di vista degli incassi, non deve essere una cattedrale nel deserto, ma una casa vissuta ogni giorno. (Inter-news.it)

Marotta : “Derby perso con il Milan? Capita. Il Nuovo stadio è una priorità” - Beppe Marotta, presidente dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo al derby perso contro il Milan e la questione stadio. (Pianetamilan.it)

Inter - Marotta : «OBIETTIVO nuovo stadio - ci stiamo lavorando. Derby perso? Capita…» - Le parole di Beppe Marotta, presidente dell’Inter, sugli obiettivi ed il momento dei nerazzurri dopo il derby. OBIETTIVO NUOVO STADIO – «Si sta lavorando tanto […]. Tutti i dettagli Beppe Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato a margine presentazione del nuovo progetto “D’Om de Milan-Il dolce di Milano” degli obiettivi ed il momento dei nerazzurri dopo il derby. (Calcionews24.com)

Inter - Marotta non si ferma : arriva la firma tanto attesa e nuovo obiettivo per il 2025 - comA breve, salvo sorprese, arriverà il rinnovo di Denzel Dumfries (in scadenza tra 9 mesi). Una doppia vittoria per i Campioni d’Italia che, in questo modo, evitano un possibile addio a parametro zero del 28enne e spengono l’interesse mostrato dal Manchester United, che aveva avuto modo di osservarlo dal vivo in varie circostanze nella precedente annata. (Serieanews.com)