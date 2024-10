Intelligenza artificiale, gli scrupoli di coscienza e la paura di perdere il controllo (Di sabato 12 ottobre 2024) Geoffrey Hinton ha vinto il Premio Nobel per la Fisica per aver aperto la strada al deep learning, un tipo di Intelligenza artificiale che imita il funzionamento del cervello umano. Il professore di 76 anni nel 2023 Hinton ha fatto notizia per aver lasciato Google, dove era uno dei maggiori esperti di IA. Disse basta per paura, avvertendo sui rischi che le macchine possano diventare più intelligenti degli esseri umani. Accadrà realmente? Il concetto chiave per comprendere le sue preoccupazioni è proprio il deep learning. Ma per capirlo meglio è necessario partire dall’inizio. Lettera43.it - Intelligenza artificiale, gli scrupoli di coscienza e la paura di perdere il controllo Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Geoffrey Hinton ha vinto il Premio Nobel per la Fisica per aver aperto la strada al deep learning, un tipo diche imita il funzionamento del cervello umano. Il professore di 76 anni nel 2023 Hinton ha fatto notizia per aver lasciato Google, dove era uno dei maggiori esperti di IA. Disse basta per, avvertendo sui rischi che le macchine possano diventare più intelligenti degli esseri umani. Accadrà realmente? Il concetto chiave per comprendere le sue preoccupazioni è proprio il deep learning. Ma per capirlo meglio è necessario partire dall’inizio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L’intelligenza artificiale sta cambiando il modo di far politica in Asia - Karunanidhi era vestito come se lo ricordavano i suoi fan: occhiali da sole neri, camicia bianca e uno scialle giallo intorno alle spalle. Il 23 gennaio 2024, per esempio, un’icona del cinema e della politica indiana, Muthuvel Karunanidhi, è comparso su un grande schermo: di fronte a lui c’era un vasto pubblico. (Linkiesta.it)

Il G7 dei Garanti Privacy : proteggere i dati per garantire i diritti e "difendere" i giovani dall'intelligenza artificiale - “ La protezione dei dati è sempre più anche pre-condizione di ogni altro diritto o libertà , perché in una realtà sempre più “datificata”, in cui siamo ciò che “internet dice che siamo”, la tutela dei dati è il fondamento dell’autodeterminazione, del libero sviluppo della propria personalità . . . . Ma è anche presupposto di eguaglianza, perché incompatibile con ogni forma di discriminazione. (Gazzettadelsud.it)

L'intelligenza artificiale al servizio della salute : 100 liceali si sono "sfidati" a suon di idee - Come facilitare l’accesso ai farmaci oncologici ai pazienti che abitano lontano dalle strutture ospedaliere o in aree poco fornite dai trasporti pubblici? È uno dei tanti problemi che i sistemi sanitari si trovano a gestire e che l’Intelligenza Artificiale potrebbe aiutare a risolvere. Ne sono... (Forlitoday.it)

"E voi siete stati a guardare?". Chi c'è dietro la propaganda pro Palestina - Il video sembra essere legato in qualche modo al governo turco, essendo stato spinto da Anadolu ed Erdogan in persona. Ma alcuni dettagli porterebbero anche a Teheran, campione di disinformazione e de ... (msn.com)

Ecco perché non investirò nell’IPO del concorrente di Nvidia, Cerebras - Cerebras Systems Inc., un’azienda di intelligenza artificiale con sede in California, punta a quotarsi negli Stati Uniti con una valutazione di circa 8,0 miliardi di dollari nel 2024. L’azienda finanz ... (msn.com)

Le cinque tecnologie alla base dell’Intelligenza Artificiale - Dal machine learning alla computer vision, ecco le tecnologie alla base del fenomeno intelligenza artificiale. 1 - Intelligenza Artificiale L'Intelligenza ... (infopcfacile.it)